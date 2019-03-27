В Киевской области полицейскому нанесли смертельные побои.

В Киевской области убили участкового офицера Вышгородской полиции.

Его без сознания нашли коллеги. Парень долго не выходил на связь и сотрудники полиции решили приехать на место жительства офицера. Там они и нашли его мертвым.

Мужчина умер от кровоизлияния в головной мозг, внутричерепной травмы.

Известно, что накануне вечером полицейский вне службы отдыхал в клубе. Там между отдыхающими началась драка. Мужчина пытался разнять их, в результате чего получил несколько ударов по голове. Он упал, однако вскоре его привели в сознание и он отправился домой.

Возбуждено уголовное дело.

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К слову, в городе Пологи Запорожской области двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты.