У Київській області поліцейському завдали смертельні травми.
У Київській області вбили дільничного офіцера Вишгородської поліції. Його без свідомості знайшли колеги.
Хлопець довго не виходив на зв’язок і співробітники поліції вирішили приїхати на місце проживання офіцера. Там вони і знайшли його мертвим.
Чоловік помер від крововиливу у головний мозок, внутрішньочерепної травми.
Відомо, що напередодні ввечері поліцейський поза службою відпочивав у клубі. Там між відпочиваючими почалася бійка. Чоловік намагався розняти їх, у результаті чого і отримав декілька ударів по голові. Він впав, проте незабаром його привели до тями і він пішов додому.
Відкрито кримінальну справу.
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До речі, у місті Пологи Запорізької області двоє поліцейських поранено внаслідок вибуху гранати.