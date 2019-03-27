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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом вбили поліцейського

У Київській області поліцейському завдали смертельні травми.

Під Києвом вбили поліцейського

У Київській області вбили дільничного офіцера Вишгородської поліції. Його без свідомості знайшли колеги.

Хлопець довго не виходив на зв’язок і співробітники поліції вирішили приїхати на місце проживання офіцера. Там вони і знайшли його мертвим.

Чоловік помер від крововиливу у головний мозок, внутрішньочерепної травми.

Відомо, що напередодні ввечері поліцейський поза службою відпочивав у клубі. Там між відпочиваючими почалася бійка. Чоловік намагався розняти їх, у результаті чого і отримав декілька ударів по голові. Він впав, проте незабаром його привели до тями і він пішов додому.

Відкрито кримінальну справу.

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До речі, у місті Пологи Запорізької області двоє поліцейських поранено внаслідок вибуху гранати.

Джерело: Нацполіція

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