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Факты / Происшествия

Видны следы пыток: в Одесской области убили бизнесмена

В Одесской области в особняке нашли тело убитого хозяина.

Вбивство

В пригороде Одессы в одном из частных домов села Фонтанка нашли тело 62-летнего мужчины. Он занимался бизнесом, связанным с антиквариатом.

На теле погибшего есть следы пыток.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, судмедэксперты.

Полиция устанавливает все обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

К слову, в Киевской области во время драки погиб полицейский.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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