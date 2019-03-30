PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена

В Одеській області в особняку знайшли тіло вбитого господаря.

Вбивство

У передмісті Одеси в одному з приватних будинків села Фонтанка знайшли тіло 62-річного чоловіка. Він займався бізнесом, пов’язаним з антикваріатом.

На тілі загиблого є сліди тортур.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, судмедексперти.

Поліція встановлює всі обставини та осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Читайте: У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

До слова, у Київській області під час бійки загинув поліцейський.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху
У Польщі українця засудили до 15 років в’язниці
80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп
Під Одесою п’яний водій збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді
Жорстоко вбив і спалив тіло: під Києвом знайшли обгорілий труп таксиста
На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату
У Києві чоловік зарізав дружину посеред вулиці
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка