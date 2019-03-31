В Киевской области задержали иностранца со 100 кг героина.
В Киевской области сотрудники Нацполиции задержали иностранца, провозившего в тайнике машины 100 кг героина. Его стоимость по ценам черного рынка составляет 220 млн грн.
В тайнике полицейские изъяли 200 полукилограммовых пакетов с белым порошком.
Экспресс-анализ показал, что изъятое вещество является героином.
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Тайник в авто был сделан настолько профессионально, что полицейским понадобилось три часа, чтобы открыть его.
Задержанный 39-летний мужчина оказался гражданином сразу двух соседних европейских государств.
Отмечается, что героин поставлялся в Европу через Украину из стран Восточной Азии.
Ранее Факты ICTV писали, что в частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию психотропов.