У Київській області затримали іноземця зі 100 кг героїну.
У Київській області співробітники Нацполіції затримали іноземця, який провозив у схованці машини 100 кг героїну. Його вартість за цінами чорного ринку становить 220 млн грн.
У схованці поліцейські вилучили 200 півкілограмових пакетів з білим порошком.
Експрес-аналіз показав, що вилучена речовина є героїном.
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Схованку в авто було зроблено настільки професійно, що поліцейським знадобилося три години, щоб відкрити його.
Затриманий 39-річний чоловік виявився громадянином відразу двох сусідніх європейських держав.
Відзначається, що героїн поставлявся в Європу через Україну з країн Східної Азії.
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