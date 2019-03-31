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Факти / Надзвичайні події

100кг! У Київській області затримано іноземця з героїном на 220 млн грн

У Київській області затримали іноземця зі 100 кг героїну.

100кг! У Київській області затримано іноземця з героїном на 220 млн грн

У Київській області співробітники Нацполіції затримали іноземця, який провозив у схованці машини 100 кг героїну. Його вартість за цінами чорного ринку становить 220 млн грн.

У схованці поліцейські вилучили 200 півкілограмових пакетів з білим порошком.

Експрес-аналіз показав, що вилучена речовина є героїном.

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Схованку в авто було зроблено настільки професійно, що поліцейським знадобилося три години, щоб відкрити його.

Затриманий 39-річний чоловік виявився громадянином відразу двох сусідніх європейських держав.

Відзначається, що героїн поставлявся в Європу через Україну з країн Східної Азії.

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100кг! У Київській області затримано іноземця з героїном на 220 млн грн / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили найбільшу за всю історію України нарколабораторію психотропів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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