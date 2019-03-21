СБУ перекрыла морской канал транспортировки кокаина из Америки в Украину.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина.

Нелегальный товар направлялся из Южной Америки в Украину через Одесский порт. Контрабанду пытались спрятать в контейнерах с бананами. Во время проверки груза правоохранители блокировали попытку переправки крупной партии кокаина.





















В Одесской области в партии бананов нашли почти 260 кг кокаина / 5 фотографий

Сотрудники СБУ и пограничники обнаружили партию кокаина общим весом 257 кг. По данным черного рынка стоимость такой продукции доходит до $51 млн. Все партия расфасована в отдельные пакеты, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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По данным материалов СБУ начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают всех фигурантов, которые возможно причастны к контрабандному каналу транспортировки кокаина.

Напомним, в частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили нарколабораторию психотропных, которая является крупнейшей в истории Украины.