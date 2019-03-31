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Факты / Происшествия

На одном из избирательных участков в Черниговской области бросили зажигательную смесь

В городе Борзна Черниговской области мужчина бросил зажигательную смесь на одном из избирательных участков.

выборы 2019

В 10.50 на одном из избирательных участков по улице Пантелеймона Кулиша, 105, в Борзне Черниговской области мужчина бросил зажигательную смесь.

В результате возникло возгорание, которое сразу было ликвидировано.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

Никто не пострадал, а избирательный процесс не прекращался.

Напомним, сегодня проходят выборы президента 2019 в Украине. На них зарегистрировались 39 кандидатов.

Источник: МВД

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