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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина пытался сжечь тещу, чтобы встретиться с женой на похоронах

Мужчина устроил пожар в одной из многоэтажек Киева, в которой проживала его теща.

В Киеве мужчина пытался сжечь тещу, чтобы встретиться с женой на похоронах

В многоэтажке по улице Сабурова в Киеве мужчина совершил поджег квартиры своей тещи, чтобы собрать родственников на ее похоронах.

Мужчина устроил пожар в тамбуре двух квартир. В одной из них проживала его теща. Ее квартиру спасли металлические двери, а квартира соседей с деревянными дверями сильно пострадала.

Во время пожара в квартире находилась теща, сестра жены и ее 10-летний сын.

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Причиной своего поступка он объяснил желание увидеть свою жену, которая вынуждена прятаться от него из-за угроз убийством.

По его мнению, жена должна была приехать на похороны своей матери в случае ее смерти в пожаре.

Мужчину задержали, но отпустили под домашний арест.

Жители дома бояться оставаться в своих квартирах, потому поджигатель может вернуться и довести задуманное до конца.

Напомним, накануне 14 февраля в Ржищеве Киевской области мужчина поджег дом своей бывшей возлюбленной, отомстив за то, что она начала злоупотреблять алкоголем.

Источник: Надзвичайні новини

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