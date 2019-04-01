Чоловік влаштував пожежу в одній з багатоповерхівок Києва, в якій проживала його теща.

У багатоповерхівці по вулиці Сабурова у Києві чоловік підпалив квартиру своєї тещі, щоб зібрати родичів на її похороні.

Чоловік влаштував пожежу в тамбурі двох квартир. В одній з них проживала його теща. Її квартиру врятували металеві двері, а квартира сусідів з дерев’яними дверима сильно постраждала.

Під час пожежі в квартирі перебувала теща, сестра дружини та її 10-річний син.

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Причиною свого вчинку він пояснив бажанням побачити свою дружину, яка змушена ховатися від нього через погрози вбивством.

На його думку, дружина повинна була приїхати на похорон своєї матері в разі її смерті у пожежі.

Чоловіка затримали, але відпустили під домашній арешт.

Мешканці будинку боятися залишатися в своїх квартирах, тому палій може повернутися і довести задумане до кінця.

Нагадаємо, напередодні 14 лютого у Ржищеві Київської області чоловік підпалив будинок своєї колишньої коханої, помстившись за те, що вона почала зловживати алкоголем.