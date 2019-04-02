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Факты / Происшествия

В Краматорске 8-месячный мальчик упал в ванну с кипятком

В городе Краматорск Донецкой области 8-месячный мальчик упал в ванну с кипятком.

В Краматорске 8-месячный мальчик упал в ванну с кипятком

8-месячный малыш был доставлен в больницу. Он получил 25% ожогов тела.

Происшествие случилось 2 апреля. Родители подготовили ванну для купания ребенка. Стоило им на долю секунды утратить бдительность, как младенец упал в ванну с кипятком.

Родители мальчика срочно вызвали скорую и малыша госпитализировали. Сейчас он находится в больнице.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 УК Украины “Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство”.

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К слову, в Белгород-Днестровском 11-месячный малыш, который упал в ванную с кипятком, умер от полученных ожогов в больнице.

Источник: Нацполиция

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