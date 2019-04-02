У місті Краматорськ Донецької області 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом.
8-місячний малюк був доставлений до лікарні. Він отримав 25% опіків тіла.
Подія трапилася 2 квітня. Батьки підготували ванну для купання дитини. Варто було їм на хвилину втратити пильність, як немовля впало у ванну з окропом.
Батьки хлопчика терміново викликали швидку і малюка госпіталізували. Зараз він знаходиться у лікарні.
За фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування”.
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До речі, у Білгород-Дністровському малюк, який впав у ванну з окропом, від отриманих опіків помер у лікарні.
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