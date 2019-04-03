С дизель-поезда Коломыя – Ивано-Франковск на ходу выпал пассажир. От полученных травм он погиб на месте.
Трагедия произошла 2 апреля в 22.06 в селе Коршив Коломыйского района – находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время остановки поезда и открытия дверей, с поезда выпал 41-летний мужчина.
По информации управления гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА, пострадавший от полученных травм погиб на месте происшествия.
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Недавно в результате железнодорожной аварии в Киеве с рельсов сошли не менее семи грузовых вагонов со строительной смесью.
Источник: Ивано-Франковская ОГА
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