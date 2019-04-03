З дизель-поїзда Коломия – Івано-Франківськ на ходу випав пасажир. Від отриманих травм він загинув на місці.
Трагедія сталася 2 квітня о 22.06 в селі Коршів Коломийського району – перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час зупинки поїзда та відкривання дверей, з поїзда випав 41-річний чоловік.
За інформацією управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА, потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.
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Нещодавно внаслідок залізничної аварії у Києві з рейок зійшло щонайменше сім вантажних вагонів з будівельною сумішшю.
Джерело: Івано-Франківська ОДА
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