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Факти / Надзвичайні події

На Прикарпатті п’яний пасажир на ходу випав з поїзда

З дизель-поїзда Коломия – Івано-Франківськ на ходу випав пасажир. Від отриманих травм він загинув на місці.

Поїзд

Трагедія сталася 2 квітня о 22.06 в селі Коршів Коломийського району – перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час зупинки поїзда та відкривання дверей, з поїзда випав 41-річний чоловік.

За інформацією управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА, потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

Читайте: У ПАР зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали 300 людей

Нещодавно внаслідок залізничної аварії у Києві з рейок зійшло щонайменше сім вантажних вагонів з будівельною сумішшю.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

Фото: УЗ

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