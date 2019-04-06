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Факты / Происшествия

На Донбассе мужчина подорвал себя гранатой

В Северодонецке Луганской области в результате взрыва во дворе жилых домов погиб 52-летний мужчина.

На Донбасі чоловік підірвав себе гранатою

Полиция подозревает, что таким образом мужчина совершил самоубийство, поскольку был тяжело болен и не раз говорил о суициде.

Правоохранители нашли тело погибшего между гаражным массивом и подстанцией.

На месте работают следователи и эксперты. Они установят окончательную причину трагедии.

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На Донбассе мужчина подорвал себя гранатой / 2 фотографии

Читайте: Взрыв на полигоне в Черниговской области – пострадал военный

К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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