В Северодонецке Луганской области в результате взрыва во дворе жилых домов погиб 52-летний мужчина.

Полиция подозревает, что таким образом мужчина совершил самоубийство, поскольку был тяжело болен и не раз говорил о суициде.

Правоохранители нашли тело погибшего между гаражным массивом и подстанцией.

На месте работают следователи и эксперты. Они установят окончательную причину трагедии.









На Донбассе мужчина подорвал себя гранатой / 2 фотографии

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К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.