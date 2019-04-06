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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі чоловік підірвав себе гранатою

У Сєвєродонецьку Луганської області внаслідок вибуху у дворі житлових будинків загинув 52-річний чоловік.

На Донбасі чоловік підірвав себе гранатою

Поліція підозрює, що таким чином чоловік вчинив самогубство, адже тяжко хворів і неодноразово говорив про суїцид.

Правоохоронці знайшли тіло загиблого між гаражним масивом та підстанцією.

На місці працюють слідчі та експерти. Вони встановлять остаточну причину трагедії.

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На Донбасі чоловік підірвав себе гранатою / 2 фотографии

Читайте: Вибух на полігоні у Чернігівській області – постраждав військовий

Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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