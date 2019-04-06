У Київській області на трасі поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького сьогодні вранці на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry.

Місцева поліція виявила іномарку в кюветі з загиблим у ній водієм.

Згодом вдалося встановити, що у салоні Toyota Camry під керуванням 42-річного чоловіка, яка рухалася по трасі Київ-Переяслав-Хмельницький на швидкості 150 км/год, стався вибух, в результаті якого водій загинув на місці.

Після вибуху машина з’їхала у кювет та врізалася у дерево.

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У водія виявили травматичну ампутацію правої руки, а в салоні – фрагменти корпусу гранати РГД-5.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок.









На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув / 2 фотографии

Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.