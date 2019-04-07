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Факты / Происшествия

В центре Киева Subaru врезался в Opel, снес забор и перевернулся

В центре Киева Subaru протаранил Opel, снес забор и перевернулся на крышу. В результате ДТП два человека травмировались.

В центре Киева Subaru врезался в Opel, снес забор и перевернулся

На бульваре Шевченко в Киеве Subaru врезался в Opel, вылетел в забор, а затем перевернулся на крышу.

На видео ДТП видно, что водитель Subaru пытался повернуть на улицу Пушкинскую со среднего ряда из-за чего и произошло столкновение.

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В результате ДТП двоих людей, которые находились в салоне Subaru, госпитализировали.

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В центре Киева Subaru врезался в Opel, снес забор и перевернулся / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.

Источник: Информатор

Фото: Информатор, dtp.kiev.ua

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