В центре Киева Subaru протаранил Opel, снес забор и перевернулся на крышу. В результате ДТП два человека травмировались.
На бульваре Шевченко в Киеве Subaru врезался в Opel, вылетел в забор, а затем перевернулся на крышу.
На видео ДТП видно, что водитель Subaru пытался повернуть на улицу Пушкинскую со среднего ряда из-за чего и произошло столкновение.
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В результате ДТП двоих людей, которые находились в салоне Subaru, госпитализировали.
В центре Киева Subaru врезался в Opel, снес забор и перевернулся / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.
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