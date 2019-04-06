На окраине села Песчаная Белоцерковского района Киевской области сегодня ночью нашли автомобиль Mazda с механическими повреждениями, а рядом – тела двух погибших девушек.

Сотрудники полиции установили, что погибшие – 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка.

По предварительным данным – водитель Mazda сбил девушек на обочине, когда они возвращались домой, бросил авто и убежал.

Водителем оказался 16-летний житель соседнего села, который взял без разрешения ключи от автомобиля родителей. Его до сих пор не нашли.

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Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.