У центрі Києва Subaru протаранив Opel, зніс паркан і перекинувся на дах. Внаслідок ДТП двоє людей травмувалися.
На бульварі Шевченка в Києві Subaru врізався в Opel, влетів у паркан, а потім перекинувся на дах.
На відео ДТП видно, що водій Subaru намагався повернути на вулицю Пушкінську з середнього ряду, через що і сталося зіткнення.
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Внаслідок ДТП двох людей, які перебували у салоні Subaru, госпіталізували.
У центрі Києва Subaru врізався в Opel, зніс паркан і перекинувся / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.
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