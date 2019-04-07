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Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва Subaru врізався в Opel, зніс паркан і перекинувся

У центрі Києва Subaru протаранив Opel, зніс паркан і перекинувся на дах. Внаслідок ДТП двоє людей травмувалися.

У центрі Києва Subaru врізався в Opel, зніс паркан і перекинувся

На бульварі Шевченка в Києві Subaru врізався в Opel, влетів у паркан, а потім перекинувся на дах.

На відео ДТП видно, що водій Subaru намагався повернути на вулицю Пушкінську з середнього ряду, через що і сталося зіткнення.

Читайте: Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат

Внаслідок ДТП двох людей, які перебували у салоні Subaru, госпіталізували.

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У центрі Києва Subaru врізався в Opel, зніс паркан і перекинувся / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор, dtp.kiev.ua

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