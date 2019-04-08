В Черновцах утром 8 апреля неизвестные стреляли в мужчину, который сделал им замечание.
В 5.00 утра жителя Черновцов ранили из огнестрельного оружия. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По словам соседей потерпевшего, он вышел во двор и сделал замечание компании пьяных парней. В ответ они начали стрелять.
Было четыре выстрела. Одна пуля попала в живот, остальные – в забор.
Сотрудники полиции и кинологи осматривают место преступления для розыска злоумышленников.
Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.
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Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в Николаеве, которая произошла в очереди в McDonald’s.
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