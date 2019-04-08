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Факты / Происшествия

В Черновцах мужчина получил пулю в живот за замечание

В Черновцах утром 8 апреля неизвестные стреляли в мужчину, который сделал им замечание.

Стрілянина у Чернівцх

В 5.00 утра жителя Черновцов ранили из огнестрельного оружия. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам соседей потерпевшего, он вышел во двор и сделал замечание компании пьяных парней. В ответ они начали стрелять.

Было четыре выстрела. Одна пуля попала в живот, остальные – в забор.

Сотрудники полиции и кинологи осматривают место преступления для розыска злоумышленников.

Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.

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Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в Николаеве, которая произошла в очереди в McDonald’s.

Источники: Нацполиция, 112 Украина

Фото: Нацполиция

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