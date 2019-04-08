PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Чернівцях чоловік отримав кулю в живіт за зауваження

У Чернівцях вранці 8 квітня невідомі стріляли у чоловіка, який зробив їм зауваження.

Стрілянина у Чернівцх

О 5.00 ранку мешканця Чернівців поранили з вогнепальної зброї. Чоловік перебуває у реанімації у важкому стані.

За словами сусідів потерпілого, він вийшов на подвір’я і зробив зауваження компанії п’яних хлопців. У відповідь вони почали стріляти.

Було чотири постріли. Одна куля потрапила в живіт, інші – в паркан.

Працівники поліції та кінологи оглядають місце злочину для розшуку зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Читайте: Стрілянина у Києві: чоловік отримав дві кулі в живіт через анекдоти

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в Миколаєві, яка сталася у черзі до McDonald’s.

Джерела: Нацполіція, 112 Україна

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Буковині горить цукровий завод – чути вибухи
Розбили поліцейське авто і наїхали на патрульного: у Дніпрі сталася погоня зі стріляниною
У Вінниці відвідувач ресторану розстріляв музиканта
У Києві через суперечки по квартирі застрелили чоловіка
У Венесуелі з вертольота стріляли по активістах
Стрілянина у Полтаві: троє чоловіків влаштували бійку на вулиці
Знімав бюлетень на камеру: у Чернівцях поліція затримала чоловіка
Стрілянина у Харкові: постраждав чоловік
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка