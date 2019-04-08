У Чернівцях вранці 8 квітня невідомі стріляли у чоловіка, який зробив їм зауваження.
О 5.00 ранку мешканця Чернівців поранили з вогнепальної зброї. Чоловік перебуває у реанімації у важкому стані.
За словами сусідів потерпілого, він вийшов на подвір’я і зробив зауваження компанії п’яних хлопців. У відповідь вони почали стріляти.
Було чотири постріли. Одна куля потрапила в живіт, інші – в паркан.
Працівники поліції та кінологи оглядають місце злочину для розшуку зловмисників.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.
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Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в Миколаєві, яка сталася у черзі до McDonald’s.
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