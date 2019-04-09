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Факты / Происшествия

Не поделили дорогу: в Киеве из-за толчка плечом произошла стрельба

В Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой серьезные травмы получило двое мужчин.

Не поделили дорогу: в Киеве из-за толчка плечом произошла стрельба

В Киеве из-за конфликта между компаниями произошла стрельба. Двое мужчин двигались по тротуару, когда им на встречу шла компания из четырех мужчин. По классике жанра последние не захотели уступать дорогу. Когда кто-то задел плечом другого, начался конфликт со стрельбой.

После словесных оскорблений кто-то из компании достал пистолет и выстрелил два раза. 25-летнему парню свинцовая пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз. Их госпитализировали.

На место происшествия прибыла полиция, устанавливаются детали инцидента. Предварительно установлено, что это было пневматическое оружие.

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К слову, в Черновцах утром 8 апреля неизвестные стреляли в мужчину, который сделал им замечание.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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