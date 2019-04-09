В Киеве лоб в лоб столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали трое пассажиров.

В Киеве один из трамваев N28 поворачивал налево и по неизвестным причинам протаранил встречный трамвай N22, который двигался прямо. По фотографиям видно, что удар был достаточно сильный, лобовое стекло в обоих трамваях разбито.

– Лобовое столкновение двух трамваев недалеко от метро Черниговская в направлении Лесной. По виду первый вагон слетел с рельс и выехал на встречку, – говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали три человека – это пассажиры трамваев. Их госпитализировали в больницу.

Причины аварии выясняются.

















Слетел с рельс и выехал на “встречку”: в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи / 4 фотографии

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К слову, в результате столкновения троллейбуса и трамвая в чешском городе Брно пострадали не менее 38 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Еспресо