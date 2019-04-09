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Факти / Надзвичайні події

Не поділили дорогу: у Києві через поштовх плечем сталася стрілянина

У Києві у Голосіївському районі сталася стрілянина, у результаті якої серйозні травми отримали двоє чоловіків.

Не поділили дорогу: у Києві через поштовх плечем сталася стрілянина

У Києві через конфлікт між компаніями сталася стрілянина. Двоє чоловіків рухалися тротуаром, їм на зустріч йшла компанія з чотирьох чоловіків. За класикою жанру останні не захотіли поступатися дорогою. Коли хтось зачепив плечем іншого, почався конфлікт зі стріляниною.

Після словесних образ хтось із компанії дістав пістолет і вистрілив два рази. 25-річному хлопцю свинцева куля потрапила у шию, а його товаришеві прострелили око. Їх госпіталізували.

На місце події прибула поліція, встановлюються деталі інциденту. Попередньо встановлено, що це була пневматична зброя.

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До речі, у Чернівцях вранці 8 квітня невідомі стріляли у чоловіка, який зробив їм зауваження.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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