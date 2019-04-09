PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Україні суд вперше покарав за домашнє насильство

У Миколаївській області міський суд Вознесенська засудив 57-річного чоловіка за знущання над 80-річною матір’ю до місяця арешту.

Домашнє насилля

Мешканця Вознесенська визнано винним у вчиненні домашнього насильства (стаття 126-1 ККУ), і на сьогодні це перший випадок в України, коли винного притягнуто до відповідальності за вказаною статтею.

Упродовж кількох років чоловік бив свою стареньку матір. За цими фактами складалися відповідні адмінпротоколи.

Ці випадки були кваліфіковані як системне вчинення домашнього насильства.

Проте, враховуючи каяття та сприяння слідству, суд призначив домашньому тирану покарання у вигляді арешту терміном на один місяць.

Після цього чоловік пройде програму для кривдників, яка може тривати від трьох місяців до одного року та передбачає проведення індивідуальних та групових занять.

У разі ухилення від її проходження, йому загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Читайте: Домашнє насильство в Україні: масштаби та як себе захистити

Нагадаємо, у Львівської області п’яний 39-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного сина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Миколаєвом знайшли тіло голови сільради з вогнепальним пораненням
Смертельна ДТП на Миколаївщині: авто злетіло в посадку і перевернулося
На трасі у Миколаївській області з Range Rover викрали 15 млн грн
Відбір на Євробачення 2019: солістка YUKO розповіла про побиття в дитинстві
Загризла на смерть. Хлопець нацькував собаку на свою дівчину під час побачення
Під Миколаєвом шестикласнику вибухом відірвало руку. Він у реанімації
На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку
На Донбасі опікун розбещував чотирьох дітей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка