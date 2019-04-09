У Миколаївській області міський суд Вознесенська засудив 57-річного чоловіка за знущання над 80-річною матір’ю до місяця арешту.

Мешканця Вознесенська визнано винним у вчиненні домашнього насильства (стаття 126-1 ККУ), і на сьогодні це перший випадок в України, коли винного притягнуто до відповідальності за вказаною статтею.

Упродовж кількох років чоловік бив свою стареньку матір. За цими фактами складалися відповідні адмінпротоколи.

Ці випадки були кваліфіковані як системне вчинення домашнього насильства.

Проте, враховуючи каяття та сприяння слідству, суд призначив домашньому тирану покарання у вигляді арешту терміном на один місяць.

Після цього чоловік пройде програму для кривдників, яка може тривати від трьох місяців до одного року та передбачає проведення індивідуальних та групових занять.

У разі ухилення від її проходження, йому загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років.

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