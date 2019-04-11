PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу з установок Акація

Артилерійські підрозділи оперативного командування Захід пройшли навчання на Рівненському військовому полігоні.

ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу з установок Акація

На Рівненському полігоні пройшли військові навчання з використанням 152-міліметрових самохідних артилерійських установок Акація.

Військові одного з артдивізіонів механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовним цілям.

У відомстві розповіли, що після маршу по пересіченій місцевості батарея самохідних гаубиць вийшла у певний район, щоб вразити цілі противника.

ЧитайтеАрмію посилять модернізовані ЗРК Куб і Тор

Після цього артилеристи із закритої вогневої позиції прикрили просування своїх піхотних підрозділів.

Вони завдали ударів з озброєння бойових машин по взводним опорним пунктам, мінометним батареям та піхоті противника.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу з установок Акація / 8 фотографий

До слова, в Одеській області провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Може збивати літаки та безпілотники: ЗСУ показали роботу ЗРК Стріла
На полігоні Приазов’я пройшли змагання серед екіпажів ЗРГК Тунгуска
24 ракети з одного залпу: характеристики ракетного комплексу Нептун
Пластик замість металу і підстаканник – нові фляги ЗСУ
Знищують ціль в радіусі 300 км: в Україні з’явилися крилаті ракети
Американські військові провели кавалерійські змагання на Яворівському полігоні
Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї. Загинув військовий, двоє поранені
ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка