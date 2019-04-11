Артилерійські підрозділи оперативного командування Захід пройшли навчання на Рівненському військовому полігоні.
На Рівненському полігоні пройшли військові навчання з використанням 152-міліметрових самохідних артилерійських установок Акація.
Військові одного з артдивізіонів механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовним цілям.
У відомстві розповіли, що після маршу по пересіченій місцевості батарея самохідних гаубиць вийшла у певний район, щоб вразити цілі противника.
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Після цього артилеристи із закритої вогневої позиції прикрили просування своїх піхотних підрозділів.
Вони завдали ударів з озброєння бойових машин по взводним опорним пунктам, мінометним батареям та піхоті противника.
До слова, в Одеській області провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.