Артилерійські підрозділи оперативного командування Захід пройшли навчання на Рівненському військовому полігоні.

На Рівненському полігоні пройшли військові навчання з використанням 152-міліметрових самохідних артилерійських установок Акація.

Військові одного з артдивізіонів механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовним цілям.

У відомстві розповіли, що після маршу по пересіченій місцевості батарея самохідних гаубиць вийшла у певний район, щоб вразити цілі противника.

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Після цього артилеристи із закритої вогневої позиції прикрили просування своїх піхотних підрозділів.

Вони завдали ударів з озброєння бойових машин по взводним опорним пунктам, мінометним батареям та піхоті противника.

































ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу з установок Акація / 8 фотографий

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