У Томаківському районі поліцейські затримали підозрюваного, який вистрелив у 13-річного школяра з пневматичної зброї.

9 квітня в Томаківському районі Дніпропетровської області чоловік вистрелив у голову 13-річному хлопцеві. Стрілок мотивував це тим, що хотів перевиховати хлопця, тому і застосував зброю.

Сутичка трапилася на тракторній бригаді. Юнак зайшов у приміщення сторожа і в нього стався конфлікт з 26-річним охоронецем.

Зі слів затриманого, хлопчик не слухався і не реагував на зауваження. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї і потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням голови.









Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову / 2 фотографии

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Правоохоронці затримали підозрюваного за умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня у Дніпровському районі Києва невідомий з вогнепальної зброї підстрелив 22-річного хлопця, який вийшов на вулицю покурити.