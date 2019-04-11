PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову

У Томаківському районі поліцейські затримали підозрюваного, який вистрелив у 13-річного школяра з пневматичної зброї.

Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову

9 квітня в Томаківському районі Дніпропетровської області чоловік вистрелив у голову 13-річному хлопцеві. Стрілок мотивував це тим, що хотів перевиховати хлопця, тому і застосував зброю.

Сутичка трапилася на тракторній бригаді. Юнак зайшов у приміщення сторожа і в нього стався конфлікт з  26-річним охоронецем.

Зі слів затриманого, хлопчик не слухався і не реагував на зауваження. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї і потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням голови.

  • image
  • image
Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову / 2 фотографии

Читайте: ЗСУ відпрацювали бойову стрільбу з установок Акація

Правоохоронці затримали підозрюваного за умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає  покарання від 5 до 8  років  позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня у Дніпровському районі Києва невідомий з вогнепальної зброї підстрелив 22-річного хлопця, який вийшов на вулицю покурити.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Харкові затримали завербованого російськими спецслужбами поліцейського
“Замінування” КМДА – поліція вибухівку не знайшла
Екс-бійцю Торнадо Пугачову дали довічне за вбивство поліцейських у Дніпрі
У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства
Масові звільнення поліцейських: причина і що робить керівництво
На вулиці Києва вийшли мобільні патрулі швидкого реагування
У Кривому Розі згорів будинок: загинули батько і двоє дітей
Нелегалка з РФ облаштувала мережу борделів у Дніпрі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка