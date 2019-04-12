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Факты / Происшествия

В харьковской маршрутке на ходу отвалилась дверь

В Харькове в маршрутке на полном ходу отвалилась задняя дверь.

В харьковской маршрутке на ходу отвалилась дверь

В харьковской маршрутке №271 на полном ходу отвалилась задняя дверь.

После происшествия, водитель поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери.

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В харьковской маршрутке на ходу отвалилась дверь / 3 фотографии

Читайте: Протаранил авто и полез в драку: в Киеве пьяного водителя привязали к столбу

Ранее Факты ICTV писали, что в центре Днепра маршрутка потеряла управление и сбила мужчину на тротуаре.

Фото: Х***вый Харьков

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