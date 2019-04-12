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Факты / Происшествия

Протаранил авто и полез в драку: в Киеве пьяного водителя привязали к столбу

В Киеве пьяного виновника аварии, который пытался спровоцировать драку, привязали к столбу.

Протаранил авто и полез в драку: в Киеве пьяного водителя привязали к столбу

На одной из АЗС на Кольцевой дороге Киева нетрезвый водитель за рулем Ford протаранил Toyota.

После аварии пьяный мужчина и его спутница с бутылкой водки начали провоцировать драку.

Читайте: Ударил в лицо и толкал: в Польше напали на украинского актера

Присутствующим водителям и персоналу заправки буйного водителя  пришлось привязать скотчем к столбу. Его пассажирку успокоили и отправили спать в авто.

Ранее Факты ICTV писали, что в  центре Киева легковой автомобиль Hyundai Accent врезался в грузовой микроавтобус Ford Transit. Есть пострадавшие.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

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