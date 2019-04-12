У Харкові в маршрутці на повному ходу відвалилася задня двері.

У харківській маршрутці №271 на повному ходу відвалилися задні двері.

Після події, водій підняв двері, поклав їх у салон і поїхали далі без задніх дверей.













У харківській маршрутці під час руху відвалилися двері / 3 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Дніпра маршрутка втратила управління та збила чоловіка на тротуарі.

Фото: Х *** вий Харків