В метро Харькова на станции Научная мужчина упал на рельсы.
На станции метро Научная в Харькове, приблизительно в 11.33, мужчина упал под поезд и травмировался.
Во время падения он разбил голову. Когда мужчина оказался под составом, сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и извлекли пострадавшего из-под поезда.
На место происшествия вызвали медиков.
Уже в 11.39 подача напряжения на рельсы возобновилась и движение поездов было восстановлено.
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К слову, в городе Лозовое (Харьковская область) электричка сбила насмерть 12-летнего зацепера.
Источник: Vgorode
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