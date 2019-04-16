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Факты / Происшествия

Было видно только голову: в метро Харькова мужчина упал под поезд

В метро Харькова на станции Научная мужчина упал на рельсы.

Чоловік впав під потяг

На станции метро Научная в Харькове, приблизительно в 11.33, мужчина упал под поезд и травмировался.

Во время падения он разбил голову. Когда мужчина оказался под составом, сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и извлекли пострадавшего из-под поезда.

На место происшествия вызвали медиков.

Уже в 11.39 подача напряжения на рельсы возобновилась и движение поездов было восстановлено.

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К слову, в городе Лозовое (Харьковская область) электричка сбила насмерть 12-летнего зацепера.

Источник: Vgorode

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