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Було видно тільки голову: у метро Харкова чоловік впав під потяг

У метро Харкова на станції Наукова чоловік впав на рейки.

Чоловік впав під потяг

На станції метро Наукова у Харкові, приблизно об 11.33, чоловік впав під потяг і травмувався.

Під час падіння він розбив голову. Коли чоловік опинився під складом, співробітники метрополітену зняли напругу з контактної рейки і витягли потерпілого з-під поїзда.

На місце події викликали медиків.

Вже об 11.39 подача напруги на рейки поновилася і рух поїздів було відновлено.

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До слова, у місті Лозове (Харківська область) електричка збила на смерть 12-річного зачепера.

Джерело: Vgorode

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