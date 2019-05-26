Пять из 17 задержанных в Египте моряков с танкера Sea Shark прибудут в Одесский аэропорт.

Украинские моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращаются на родину 27 мая.

– Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальные члены экипажа вместе с украинским капитаном освобождены и отправляются в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращение домой, – сообщают в фонде помощи морякам Ассоль.

Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 — граждан украины.

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Напомним, египетские военные заблокировали танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находились 17 украинских моряков.

Фото: marinetraffic.com