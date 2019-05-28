Появились подробности убийства известного адвоката Михаила Петрива и его жены.

Полиция выяснила подробности смерти адвоката Михаила Петрива и его жены.

Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил свою жену. Он выстрелил в нее из ружья. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте.

Далее мужчина поджег одну из комнат дома. После этого он покончил жизнь самоубийством – застрелился. Перед этим адвокат написал предсмертную записку, в которой попросил прощение за содеянное у родных.

По факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное дело. Проводится проверка.

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Напомним, что сообщение о пожаре в доме Петрива поступило в полицию 27 мая в 19.50. Когда правоохранители приехали на место, то нашли известного адвоката и его жену без признаков жизни.