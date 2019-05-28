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Застрелив дружину і підпалив будинок: подробиці смерті адвоката на Прикарпатті

З’явилися подробиці вбивства відомого адвоката Михайла Петріва та його дружини.

Застрелив дружину і підпалив будинок: подробиці смерті адвоката на Прикарпатті

Поліція з’ясувала подробиці смерті адвоката Михайла Петріва та його дружини.

Між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік вбив свою дружину. Він вистрілив у неї з рушниці. Від отриманного вогнепального поранення жінка померла на місці.

Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку. Після цього він покінчив життя самогубством – застрелився. Перед цим адвокат написав передсмертну записку, у якій просив вибачення у рідних за вчинене.

За фактами умисного  вбивства за   ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або  вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.

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Нагадаємо, що повідомлення про пожежу у будинку Петріва надійшло у поліцію 27 травня о 19.50. Коли правоохоронці приїхали на місце, то знайшли відомого адвоката і його дружину без ознак життя.

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