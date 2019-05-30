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Факты / Происшествия

В ДТП разбилась бригада Укрэнерго – четверо погибших

В результате лобового столкновения Mitsubishi L200 с грузовиком MAN на трассе в Збаражском районе Тернопольской области погибли четверо сотрудников компании Укрэнерго.

У ДТП розбилася бригада Укренерго

Смертельное ДТП произошло около 16.00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье Тернопольской области.

По данным полиции, на трассе не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.

Одна из версий – Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

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На момент аварии в легковушке находилось пятеро мужчин. Трое погибли на месте, еще двоих госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель грузовика жив.

В то же время руководитель ГП НЭК Укрэнерго Всеволод Ковальчук в Facebook сообщил, что в ДТП попала бригада рабочих компании – погибли мастер и три электромонтера, а водитель находится в тяжелом состоянии.

Недавно в Киеве на Набережном шоссе во время оформления ДТП пьяный водитель врезался в один из автомобилей.

Источник: Всеволод Ковальчук

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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