Неподалеку от села Колыбаевка (Хмельницкая область) произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Вблизи села Колыбаевка (Хмельницкая область) столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли три человека, среди которых трехлетняя девочка.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Chevrolet не проверил обстановку на дороге и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

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На месте ДТП работают сотрудники Нацполиции, которые проводят оперативно-следственные действия.

Сведения о происшествии внесут в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, на Житомирской трассе неподалеку от Киева автомобиль BMW врезался в грузовик на скорости 200 км/час.