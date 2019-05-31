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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области авто столкнулось с грузовиком – среди погибших ребенок

Неподалеку от села Колыбаевка (Хмельницкая область) произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

ДТП

Вблизи села Колыбаевка (Хмельницкая область) столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли три человека, среди которых трехлетняя девочка.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Chevrolet не проверил обстановку на дороге и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

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На месте ДТП работают сотрудники Нацполиции, которые проводят оперативно-следственные действия.

Сведения о происшествии внесут в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, на Житомирской трассе неподалеку от Киева автомобиль BMW врезался в грузовик на скорости 200 км/час.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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