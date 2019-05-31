Неподалік від села Колибаївка (Хмельницька область) сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем.

Поблизу села Колибаївка (Хмельницька область) зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, у результаті чого загинули три людини, серед яких трирічна дівчинка.

За попередньою інформацією, 54-річний водій автомобіля Chevrolet не перевірив обстановку на дорозі і виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою.

Всі загиблі знаходилися у легковому автомобілі.

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На місці ДТП працюють співробітники Нацполіції, які проводять оперативно-слідчі дії.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

До слова, на Житомирській трасі неподалік від Києва автомобіль BMW врізався у вантажівку на швидкості 200 км/год.