В Венеции (Италия) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом, в результате чего четыре человека получили ранения.

В Венеции круизный лайнер потерял управление и врезался в теплоход с туристами.

Это произошло, когда лайнер заходил в порт Сан-Базилио. Он врезался кормовой стороной сначала в причал, а потом в теплоход Michelangelo. Все это произошло после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Из-за сильного течения лайнер не смог вовремя затормозить и врезался в теплоход.

В результате ЧП два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования.

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К слову, во Франции у берегов Канн столкнулись две яхты, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Источник: ANSA