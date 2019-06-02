У Венеції (Італія) круїзний лайнер зіткнувся з туристичним теплоходом, у результаті чого чотири людини отримали поранення.

У Венеції круїзний лайнер втратив керування і врізався у теплохід з туристами.

Це сталося, коли лайнер заходив у порт Сан-Базіліо. Він врізався кормовою стороною спочатку у причал, а потім у теплохід Michelangelo. Все це відбулося після того, як обірвався трос, який використовується для зв’язку круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали. Через сильну течію лайнер не зміг вчасно загальмувати і врізався у теплохід.

У результаті НП двоє людей отримали легкі травми на теплоході, ще двоє були доставлені у лікарню для обстеження.

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До речі, у Франції біля берегів Канн зіткнулися дві яхти, у результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Джерело: ANSA