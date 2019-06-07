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Факты / Происшествия

Под Киевом Tesla протаранила водовоз, есть погибший

Электрокар Tesla на высокой скорости влетел в водовоз на трассе Киев-Житомир.

дтп

На трассе Киев – Житомир Tesla протаранила водовоз. Водитель электрокар погиб на месте.

От сильного удара Tesla выбросило на обочину в нескольких десятках метров от водовоза.

Сколько человек находилось в грузовике и есть ли среди них пострадавшие пока не сообщается.

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На месте работают следователи, дорога частично перекрыта.

В районе 77 километра трассы образовались пробки.

К слову, под Киевом на Житомирской трассе BMW на скорости более 200 км/ч влетело под фуру.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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