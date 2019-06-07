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Під Києвом Tesla протаранила водовоз, є загиблий

Електрокар Tesla на високій швидкості влетів у водовоз на трасі Київ-Житомир.

дтп

На трасі Київ-Житомир Tesla протаранила водовоз. Водій електрокара загинув на місці.

Від сильного удару Tesla викинуло на узбіччя в декількох десятках метрів від водовоза.

Скільки людей перебувало у вантажівці і чи є серед них постраждалі поки не повідомляється.

Читайте: На Хмельниччині авто зіткнулося з вантажівкою – серед загиблих дитина

На місці працюють слідчі, дорога частково перекрита.

В районі 77 кілометра траси утворилися затори.

До речі, під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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