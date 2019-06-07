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В Запорожье предотвратили масштабный теракт – найдена бомба

В Запорожье сотрудникам СБУ удалось предотвратить масштабный теракт, который собирался устроить мужчина из Донецка.

В Запорожье предотвратили масштабный теракт – найдена бомба

В Запорожье злоумышленники планировали масштабный теракт в людном месте. Они заложили в мусорный бак возле детской площадки взрывчатку. Сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка.

– Выбор места был сознательный. После закладывания взрывчатку злоумышленник отправился в отель, где остановился, собираясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину, – говорится на сайте СБУ.

Радиус поражения был около 10 метров. СБУ пришлось провести эвакуацию жителей соседних домов.

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Известно, что мужчина, который собирался устроить теракт, прибыл в Запорожье из Донецка.

К слову, в Киевской области неизвестные бросили в окно ресторана взрывчатку.

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