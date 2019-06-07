У Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося запобігти масштабному теракту, який збирався влаштувати чоловік з Донецька.

У Запоріжжі зловмисники планували масштабний теракт у людному місці. Вони заклали у сміттєвий бак біля дитячого майданчика вибухівку. Здетонувати бомба повинна була після телефонного дзвінка.

– Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився у готель, де зупинився, збираючись привести бомбу у дію. Включивши новини, він зрозумів, що НП не сталася, і повернувся на місце, щоб з’ясувати причину, – йдеться на сайті СБУ.

Радіус ураження бомби був близько 10 метрів. СБУ довелося провести евакуацію жителів сусідніх будинків.

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Відомо, що чоловік, який збирався влаштувати теракт, прибув до Запоріжжя з Донецька.

До речі, у Київській області невідомі кинули у вікно ресторану вибухівку.