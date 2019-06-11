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Факты / Происшествия

Горящую психбольницу в Одессе сняли с дрона

В сети появилось видео пожара в психиатрической больнице Одессы, которое сняли с высоты.

Горящую психбольницу в Одессе сняли с дрона

Пожар в психиатрической больнице Одессы, который уже ликвидирован, журналисты сняли с дрона.

Возгорание произошло в отделении №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана.

Огонь тушили 57 спасателей ГСЧС, используя 12 единиц техники.

Читайте: Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию

Как сообщалось, во время пожара в психбольнице в Одессе погибли шесть человек.

Фото: Думская 

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