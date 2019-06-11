PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Палаючу психлікарню в Одесі зняли з дрона

У мережі з’явилося відео пожежі у психіатричній лікарні Одеси, яке зняли з висоти.

Палаючу психлікарню в Одесі зняли з дрона

Пожежу в психіатричній лікарні Одеси, яку вже ліквідовано, журналісти зняли з дрона.

Займання сталося у відділенні №7, в якому проходили лікування ветерани Другої світової та Афганістану.

Вогонь гасили 57 рятувальників ДСНС, використовуючи 12 одиниць техніки.

Читайте: Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію

Як повідомлялося, під час пожежі у психлікарні в Одесі загинули шестеро осіб.

Фото: Думская 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка