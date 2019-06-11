В Одесі внаслідок масштабної пожежі у психіатричній лікарні загинули чотири людини.

В Одесі на вулиці Академіка Воробйова сталася масштабна пожежа. Загорівся дах одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1.

– Бійцям ДСНС вдалося врятувати 19 осіб, з них 4 особи без свідомості, які померли не приходячи до тями. З отруєнням продуктами горіння госпіталізовано 6 осіб у тяжкому стані, – зазначили у прес-службі ДСНС.

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О 23 год. 19 хв. пожежу ліквідували.





























В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: загинули чотири людини / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині під час пожежі у гаражі згоріли двоє людей.