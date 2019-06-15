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Факты / Происшествия

Запытали до смерти: в Запорожье банда похитила мужчину

На улице Тульской в ​​Запорожье неизвестные ударили мужчину по голове, бросили в багажник его же автомобиля ВАЗ и скрылись.

У Запоріжжі банда викрала чоловіка

Место преступления злоумышленники выбрали не случайно – эта улица Запорожья практически безлюдная, однако нашелся свидетель, который все видел и сообщил в полицию.

Для задержания похитителей была введена операция перехват.

По дороге они несколько раз останавливались, избивали и пытали своего заложника.

Уже через час копы заметили авто в Натальевке. Предварительно известно, что нападавших было двое, и одному удалось скрыться. Другого задержали на месте.

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Когда же свидетели увидели замученного тело заложника, ужаснулись. У несчастного была разбита голова.
Так с мужчины пытались выбить долг, но не рассчитали силы.

В полиции говорят, что злоумышленники избили потерпевшего и стреляли в него из травматического оружия, впоследствии от телесных повреждений он скончался.

Преступление расследуется по трем статьям – похищение человека, содержание его против воли и убийство. А это не менее 15 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре 2018 года в центре Киева похитили ребенка. Совершил это его родной отец.

Источник: Надзвичайні новини

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