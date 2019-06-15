На вулиці Тульській у Запоріжжі невідомі вдарили чоловіка по голові, кинули до багажника його ж автомобіля ВАЗ і втекли.

Місце злочину зловмисники обрали не випадково – ця вулиця Запоріжжя практично безлюдна, проте знайшовся свідок, який все бачив і повідомив у поліцію.

Для затримання викрадачів було введено операцію перехват.

Дорогою вони кілька разів зупинялися, били і катували свого заручника.

Вже за годину копи помітили авто у Наталівці. Попередньо відомо, що нападників було двоє, і одному таки вдалося втекти. Іншого затримали на місці.

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Коли ж свідки побачили закатоване тіло заручника, жахнулися. У нещасного була вщент розбита голова. Так із чоловіка намагалися вибити борг, але не розрахували сили.

У поліції кажуть, що зловмисники побили потерпілого і стріляли у нього з травматичної зброї, згодом від тілесних ушкоджень він помер.

Злочин розслідують за трьома статтями – викрадення людини, утримання її проти волі та вбивство. А це щонайменше 15 років тюрми.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в центрі Києва викрали дитину. Зробив це її рідний батько.